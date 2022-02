Etincelant en Serie A, l’Inter Milan souhaite renouveler son attaque pour évoluer à un meilleur niveau sur la scène européenne. Pour cela, les Nerazzurri sont prêts à se débarrasser de Lautaro Martinez.

En course pour le titre en Serie A, l’Inter Milan est de plus en plus séduisant sur la scène nationale. Une ambition qui ne s’arrête plus aux frontières. Les Nerazzurri veulent désormais concrétiser leur évolution en Europe. Un objectif encore bien trop éloigné pour le club lombard qui se serait enfin décidé à se séparer de Lautaro Martinez.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la défaite infligée par Liverpool lors des 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions aurait fait office de déclic. Les dirigeants interistes n’auraient pas apprécié les prestations de Edin Dzeko et de Lautaro Martinez, bien trop peu efficaces devant le but. L’Inter Milan souhaiterait renouveler sa ligne offensive mais pour cela il faudrait se séparer de Lautaro Martinez. Une nécessité tant financière que sportive. Courtisé par plusieurs écuries en Premier League, l’Argentin pourrait être poussé vers la sortie. Son départ permettrait à l’écurie italienne d’investir dans de nouveaux prospects. Paulo Dybala, Jonathan David et Gianluca Scamacca seraient les trois pistes privilégiées par les Nerazzurri.