L’Inter Milan a cartonné Bologne sur le score de 6 buts à 1 ce soir dans le cadre de la quatrième journée de Serie A et poursuit son magnifique début de saison.

Inter Milan – Bologne 6-1 : les hommes de Simone Inzaghi ont décroché un nouveau succès à domicile avec une écrasante victoire sur le score de 6 buts à 1. Les locaux ouvrent la marque avec Lautaro Martinez dès la 6e minute de jeu, avant que Milan Skrinar (30 min) et Nicolo Barella (34 min) n’offre un bel avantage de trois buts à la mi-temps. Au retour des vestiaires, c’est Vecino (54 min) et un doublé d’Edin Dzeko (63, 68 min) qui donnent encore un peu plus de relief au succès. Notons que Bologne a sauvé l’honneur grâce à Theate à 5 minutes de la fin. L’Inter reste leader avec 10 points, alors que Bologne est 7e avec 7 unités.