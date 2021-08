Le LOSC s’est imposé dans la douleur face à Montpellier (2-1), dimanche, lors de la 4e journée de la Ligue 1.

Les Lillois pensaient avoir fait le plus dur avec l’ouverture du score de Yazici dans le temps additionnel de la première période… mais Laborde a égalisé avant la pause, encore plus loin dans le temps additionnel ! Tout était donc à refaire pour les Dogues au retour des vestiaires. Et c’est finalement Johnathan David, très actif tout au long de la partie, qui apporte le but de la victoire (56e).

Au classement, Lille retrouve la première partie de tableau (10e), juste devant son adversaire du jour, Montpellier (11e). A 20h45, ne manquez pas l’ultime rencontre de cette 4e journée de Ligue 1 avec la première (et dernière) de Messi avec Mbappé : Reims – PSG.