Depuis le début de saison, Lille impressionne en Ligue 1 et sur la scène européenne. Le club entraîné par Christophe Galtier pourrait venir jouer l’invité surprise en fin de saison pour remporter le titre en Ligue 1. Daniel Riolo veut une bataille entre le PSG et le LOSC.

« Ça commence à devenir rageant que Lille perde des points là où ils ne doivent pas en perdre… Sur certains matchs, comme à Brest, ils doivent faire mieux. Et très franchement, Lille pourrait avoir cinq points d’avance sur ce PSG très moyen cette saison. Mais en même temps, le LOSC est quasiment qualifié en Europa League, tout en étant proche de Paris en championnat. Donc on peut dire que la saison est palpitante, il se passe des choses. Mais il faut être exigeant, car il y a matière à faire plus, mais bon… », a indiqué Daniel Riolo sur l’antenne de RMC.