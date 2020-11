En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur la situation avec Luis Campos à la tête du LOSC. Selon le technicien, Gérard Lopez, président de Lille, « fait tout » son possible pour faire revenir le Portugais.

« Non. Dans l’interview je n’ai pas dit un mensonge. Pas un. J’ai eu mon président hier soir. J’ai eu un long échange avec lui. Il n’y avait pas lieu d’un reproche. Moi, le seul objectif que j’ai: on est meilleurs à trois qu’à deux. J’ai vu l’information concernant Marc. Je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas au courant. Je n’y reviens pas. Quand je parle de trois, en aucun cas je n’essaie d’occulter Marc Ingla. Je dis 3 car les deux personnes avec qui je travaille c’est le président et Luis Campos. En aucun cas je ne voulais mettre de côté Marc Ingla. Je sais que mon président fait tout pour que les choses reviennent dans l’ordre. On est meilleurs à trois, le président, Luis et Moi », a indiqué le coach du LOSC en conférence de presse.