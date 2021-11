Lille, qui réalise un début de saison décevant en championnat, n’a pas fait mieux qu’un match nul, 1-1, contre Angers lors de la treizième journée de Ligue 1. A l’issue de la rencontre, José Fonte a allumé ses coéquipiers qui sont rentrés directement au vestiaire sans même un geste envers les supporters.

José Fonte est un capitaine en colère. A l’issue du match nul, 1-1, contre Angers, le Portugais a allumé ses partenaires, qui n’ont pas eu un geste pour les nombreux spectateurs venues au stade pour encourager les dogues: « Le coach a dit que tout le monde doit rester au centre du terrain saluer les joueurs. Certains sont sortis sans saluer. Je suis d’accord avec les supporters, a pesté le Portugais, en colère contre certains de ses coéquipiers. On leur a déjà parlé avant 20 fois, 100 fois. Voilà c’est la réalité. Il faut avoir des amendes ou quelque chose. Qu’on gagne ou on perde, on applaudit nos supporters, il faut comprendre ça, c’est comme ça », a expliqué le défenseur central au micro de Prime Vidéo.

Avec cette nouvelle contre performance, Les champions de France pointent à la 12e place au classement.