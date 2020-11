Ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Christophe Galtier regarde attentivement la situation des Verts en Ligue 1.

Le coach du LOSC, Christophe Galtier, affronte dimanche soir (21h) à Geoffroy-Guichard son ancienne équipe, l’ASSE qui traverse une situation préoccupante en Ligue 1. « On sera dans l’obligation de faire un résultat si on veut se battre pour le podium. Je vais y aller avec beaucoup de détermination et faire abstraction des sentiments que l’on peut avoir quand on revient dans un club où on a passé sept ou huit saisons, où on a eu de belles réussites. Le contexte est particulier avec un stade vide, avec Saint-Etienne qui ne va pas bien. Mais je ne vais pas m’endormir là-dessus », a indiqué le technicien en conférence de presse.