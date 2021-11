Le FC Nantes a pris un point sur la pelouse de Lille, champion de france en titre, lors de la 15e journée de Ligue 1. Un résultat logique pour Antoine Kombouaré, entraineur des canaris.

Après la défaite frustrante sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le FC Nantes a logiquement pris un point sur la pelouse de Lille, champion de France titre, lors de la 15e journée de Ligue 1. A l’issue de la rencontre, Antoine Kombouaré était satisfait de la prestation de ses joueurs.

« En première période, on a bien empêché les premières relances de la défense et du milieu lillois. On a fait un ‘énorme’ match sur le plan défensif en première période, avec un gros pressing et en jouant haut. En deuxième, on a beaucoup trop reculé et subi. On a la chance d’avoir un grand Alban (Lafont) qui fait ce qu’il faut pour qu’on reparte avec un point. On a fait une grosse première période mais en deuxième, il faut reconnaître que Lille a été bien meilleur que nous. Donc c’est un résultat logique », a jugé le Kanak en conférence de presse.