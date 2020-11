En l’emportant mardi et mercredi, six clubs ont déjà composté leur billet pour les huitièmes de finale : Chelsea, Séville, la Juventus de Turin, Barcelone, le Bayern et Manchester City. Rennes, Krasnodar, le Zénith Saint-Pétersbourg, le Dynamo Kiev, Ferencvaros, Marseille et le FC Midtjylland, quant à eux, quittent la compétition.

Il aura fallu seulement quatre journées pour que les plus grosses cylindrées européennes valident leur qualification pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions 2020-2021. En s’imposant ce mardi, les invaincus de la poule E, Chelsea et Séville sont d’ores et déjà qualifiés pour la suite de l’aventure après avoir triomphé respectivement de Rennes (2-1) et Krasnodar (2-1).

Le Barça et la Juve les ont imités en remportant également leurs rencontres contre le Dynamo Kiev (4-0) et Ferencvaros (2-1). En s’imposant ce mercredi face à Salzbourg (3-1) et contre l’Olympiakos (1-0), le Bayern Munich et City rejoignent à leur tour le cercle fermé des qualifiés pour les huitièmes de finale.

En revanche l’aventure s’arrête là pour sept clubs. C’est le cas de Rennes, Krasnodar, le Zénith Saint-Pétersbourg, le Dynamo Kiev, Ferencvaros, Marseille et le FC Midtjylland. Malheureusement, les clubs français n’auront pas long feu dans cette campagne européenne 2020-2021. Ils tenteront d’arracher la troisième place de leurs groupes respectifs, qualificatifs pour la suite de l’Europa League.