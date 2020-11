Ce jeudi, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse du Slavia Prague pour le compte de la troisième journée de Ligue Europa, sans son capitaine Dante, blessé gravement au genou. Dans une poule ultra serrée en termes de points, les Aiglons ont pour obligation de ramener un bon résultat de ce périple croate.

L’absence de Dante risque de compliquer les plans de Patrick Vieira. Victime d’une rupture des ligaments croisés au genou, le capitaine emblématique de la formation niçoise ne fera pas partie du voyage en Croatie ce jeudi. L’OGC Nice y retrouve l’équipe du Slavia Prague, dans le cadre de la troisième journée de Ligue Europa, pour un match difficile à prédire.

Depuis le coup d’envoi de cette nouvelle campagne européenne 2020-2021, les deux formations affichent le même bilan. Une défaite et une victoire. Après s’être fait corrigés lors de la première journée par le Bayer Leverkussen (6-2), les Aiglons ont rectifié le tir en s’offrant une courte victoire contre l’Hapoël Beer-Sheva (1-0). Côté croate, le parcours est identique. Une défaite cuisante face au club israëlien (3-1) et un succès à domicile, comme les Niçois, sur la plus petite des marges contre Leverkussen (1-0).

Patrick Vieira a convoqué 24 joueurs pour ce déplacement important à Prague. Concernant les compositions d’équipe, le champion du monde 98 pourra compter sur le retour du latéral Stanley Nsoki pour pallier à l’absence de Dante. Le reste de l’équipe serait du classique.

La composition d’équipe probable de l’OGC Nice face au Slavia Prague :

Gardien : Walter Benitez

Défenseurs : Jordan Lotomba, Robson Bambu, Stanley Nsoki, Andy Pelmard, Hassane Kamara

Milieux de terrain : Rony Lopes, Morgan Schneiderlin, Pierre Lees Melou, Jeff Reine-Adélaïde

Attaquants : Amine Gouiri