A l’aube de la réception du Milan AC au stade Pierre Mauroy de Lille, ce jeudi soir (18h55), à l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue Europa, les listes des joueurs retenus pour la rencontre ont été dévoilées. Et il y a des absences de taille de part et d’autre.

Après son exploit réalisé à San Siro lors du match aller (3-0), le LOSC de Christophe Galtier aura à cœur de réaliser une nouvelle grosse performance ce soir sur sa pelouse. Et les espoirs sont permis tant la formation lilloise est en pleine confiance en ce moment. Premiers de leur groupe avec sept points, les coéquipiers de José Fonte ont pour objectif de conserver ce leadership et de prolonger l’aventure européenne. Le LOSC sera privé de deux cadres très importants pour ce rendez-vous capital en vue de la qualification pour les seizièmes de finale. Leur pépite portugaise Renato Sanches et le précieux latéral turc Zeki Celik, tous deux blessés.

Mais en face, les coups durs sont encore plus importants. Le Milan AC devra composer sans sa star suédoise, Zlatan Ibrahimović, blessé à la cuisse, ainsi qu’avec l’absence de son coach Stefano Pioli, testé positif au coronavirus. Un match qui promet d’être très ouvert.

Voici la liste des joueurs retenus pour ce LOSC-Milan AC :

Lille : Karnezis, Djalo, Bamba, Ikoné, Yilmaz, Weah, Pied, Bradaric, Maignan, Botman, Xeka, Araujo, Lihadji, Soumaré, Niasse, Chevalier, Fonte, David, Yazici, André, Soumaoro, Reinildo.

Milan : Donnaruma A, Donnaruma G, Tatarusanu, Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Kalulu, Romagnoni, Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali, Colombo, Maldini, Rebic.