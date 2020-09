Les Spurs de Tottenham et le Milan AC font partie des équipes à s’être qualifié pour les barrages de la Ligue Europa ce jeudi soir.

Si le Stade de Reims n’est pas parvenu à atteindre les barrages de la Ligue Europa (défaite aux tirs au but face à MOL Vidi), tous les autres clubs des 5 grands championnats européens ont répondu présent. C’est notamment le cas du Milan AC de Zlatan Ibrahimovic, testé positif au Covid-19 plus tôt dans la journée et donc absent pour le match de ce soir. Les Rossoneri se sont imposés sur le fil face à l’équipe norvégienne de Bodo-Glimt (3-2).

Autre favori, Tottenham a remporté sans grandes difficultés son match face à Shkendija (3-1) grâce à des réalisations de Lamela, Son et Kane. Grenade s’est également qualifié après une victoire (2-0) contre les Géorgiens du Lokomotiv Tbilissi. Même score pour Wolfsburg qui a battu les Ukrainiens de Desna (2-0).