L’OGC Nice dispute ce soir son premier match de Ligue Europa de la saison face au Bayer Leverkusen. Un duel qui s’annonce palpitant face à un ancien pensionnaire de Ligue 1, Moussa Diaby.

Ancien joueur du PSG, Moussa Diaby s’est imposé depuis deux saisons comme un élément indispensable du onze de Peter Bosz. Ce soir en Ligue Europa (18h55), il va retrouver avec le Bayer Leverkusen une équipe de Ligue 1 qu’il connaît particulièrement bien, l’OGC Nice.

« J’ai joué deux fois contre Nice avec le PSG », a-t-il confié ce jeudi dans les colonnes de Bild. « Ils ont un très bon style de football de possession, ils aiment attaquer et veulent faire avancer le ballon rapidement. Nice n’a pas peur de construire le jeu de l’arrière. Si on ne presse pas assez, ils peuvent être très dangereux. L’équipe a des qualités individuelles et ils jouent un beau football, c’est un adversaire vraiment fort. Mais je suis très confiant. Je suis sûr que nous allons jouer un bon match et obtenir des points. En tout cas, nous nous donnerons 100%. »