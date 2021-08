Fin du tirage au sort, le premier de l’histoire de la Ligue Europa Conférence avec notamment la présence d’un club français, le Stade Rennais. Les Bretons se retrouvent dans le groupe de la mort avec Tottenham, le Vitesse Arnhem et petit poucet Mura.

Dans le groupe G, les joueurs de Bruno Genesio défieront les Anglais de Tottenham entraînés par Nuno Espirito Santo, qui ont éliminé les Portugais de Paços de Ferreira en barrages. Le SRFC rencontrera également les Néerlandais du Vitesse Arnhem et les Slovènes de Mura, mais c’est bien cette double confrontation contre les partenaires de Hugo Lloris qui retient l’attention. L’AS Rome de José Mourinho hérite d’un tirage largement à sa portée. Dans le groupe C, le club italien affrontera Zorya Luhansk, CSKA Sofia et Bodo/Glimt et ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à accéder à la phase à élimination directe.

Groupe A : LASK, Maccabi Tel-Aviv, Alashkert, HJK.

Groupe B : La Gantoise, Partizan, Flora, Anorthosis.

Groupe C : AS Rome, Zorya Luhansk, CSKA Sofia, Bodo/Glimt.

Groupe D : AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec, Randers.

Groupe E : Slavia Prague, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa.

Groupe F : FC Copenhague, PAOK, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps.

Groupe G : Tottenham, Rennes, Vitesse Arnhem, Mura Groupe H : FC Bâle, Qarabag, Kairat, Omonoia.