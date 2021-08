Voici tous les résultats de cette soirée de barrage de la Ligue Europa Conférence avec notamment la victoire de l’AS Roma et la défaite de Tottenham.

Si Rennes a parfaitement débuté sa campagne européenne avec un succès 2-0 contre Rosenborg, ce n’est pas le cas des Spurs de Tottenham, surpris ce soir par la formation portugaise de Paços de Ferreira. Tombeurs de Manchester City le week-end dernier, les Londoniens se sont cette fois inclinés 1-0 sur un but de Lucas Silva. Il faudra faire mieux la semaine prochaine à domicile pour espérer se qualifier en Ligue Europa Conférence.

Le bilan de cette première soirée de barrage est meilleur pour l’AS Roma de José Mourinho, qui a battu Trabzonspor 2-1 en Turquie grâce à des buts de Lorenzo Pellegrini et Eldor Shomurodov. Feyenoord et l’Union Berlin ont pratiquement les deux pieds dans la nouvelle compétition européenne après leurs succès respectifs contre Elfsborg (5-0) et KuPS (0-4).

Tous les résultats de la soirée :

FC Paços de Ferreira 1-0 Tottenham

Feyenoord 5-0 IF Elfsborg

FK Jablonec 5-1 MSK Zilina

PAOK Salonique 1-1 HNK Rijeka

Stade Rennais 2-0 Rosenborg BK

Sivasspor 1-2 FC Copenhague

Anderlecht 3-3 Vitesse

CS Fola Esch 1-4 FC Kairat

FC Bâle 3-1 Hammarby IF

Trabzonspor 1-2 AS Rome

Zalgiris Vilnius 2-2 FK Bodø/Glimt

Neftçi Baku 3-3 Maccabi Haifa

Riga FC 1-1 Lincoln Red Imps FC

Hapoel Beer Sheva 0-0 Anorthosis Famagouste

Viktoria Plzen 2-0 CSKA Sofia

LASK 1-1 St. Johnstone

FC Flora 4-2 Shamrock Rovers

KuPS 0-4 1. FC Union Berlin

Qarabag FK 1-0 Aberdeen

Raków Czestochowa 1-0 La Gantoise

FC Shakhter Karagandy 1-2 Maccabi Tel Aviv