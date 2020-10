Après la victoire d’Arsenal plus tôt dans la soirée, les clubs anglais ont répondu présent pour cette première journée de Ligue Europa. Tottenham et Leicester se sont imposés 3-0.

Face au club autrichien de LASK, Tottenham n’a pas manqué son entrée en matière. Ce soir, les hommes de José Mourinho se sont imposés sur le score de 3-0 grâce à des buts de Lucas (18′) et Heung-Min Son (84′). Même bilan pour Leicester, qui a tranquillement déroulé face à Zorya, 3-0. James Maddison (29′), Harvey Barnes (45′) et Kalechi Iheanacho (67′) sont les buteurs.

Dans les autres matchs de la soirée, le Milan AC est allé gagner 3-1 sur la pelouse du Celtic Glasgow, futur adversaire du LOSC. Les Milanais ont rapidement mené au score grâce à des buts de Krunic et du jeune espagnol Brahim Diaz, puis Jens Petter Hauge a inscrit le troisième but en fin de rencontre. Braga s’est également imposé ce soir face à l’AEK Athènes (3-0), alors que Villarreal a eu plus de mal à se défaire de Sivasspor. Les Espagnols se sont finalement imposés sur le score de 5-3, avec notamment un but du Japonais prêté par le Real Madrid, Takefusa Kubo.