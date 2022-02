Les phases retours des barrages de Ligue Europa avaient lieu ce soir. Le FC Barcelone avait rendez-vous à Naples pour se départager avec l’équipe italienne suite au match nul (1-1) la semaine passée. Le Borussia Dortmund jouait gros ce soir sur la pelouse écossaise des Rangers puisqu’ils devaient gagner par au moins deux buts d’écart pour espérer une qualification, suite à leur défaite 4-2 à l’aller. Le Betis Séville recevait le Zenit après leur succès 3-2 en Russie. Enfin, les Moldaves de Tisaspol se déplaçaient à Braga pour tenter de finir le travail après s’être imposés 2-0 lors de la phase aller.

Betis Séville – Zenit : 0-0. Les Sévillans se sont fait peur jusqu’au bout, puisqu’ils ont vu un but du Zenit refusé par la VAR à la 91 pour une légère faute. Néanmoins, les Espagnols ont fait le plus dur et obtiennent leur ticket en huitième.

Naples – Barcelone : 2-4. Festival de but au Diego Armando Maradona Stadium où les Catalans ont pris le meilleur. Les hommes de Xavi ont dominé les Napolitains de bout en bout malgré deux buts encaissés, et se qualifient logiquement pour le prochain tour.

Rangers – Dortmund : 2-2. Il n’y aura pas eu de remontada du côté du BVB ce soir. Les Allemands ne sont pas parvenus à contenir les attaques écossaises et James Tavernier qui y est allé de son doublé. Dortmund est éliminé.

Braga – Tiraspol : 2-0 (prolongations)