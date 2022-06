Voici les résultats de ce début de soirée en Ligue des Nations avec notamment les victoires du Kosovo et de la Géorgie.

En ce début de soirée, plusieurs nations faisaient leur entrée en lice dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations. Dans la Ligue C, le Kosovo s’est notamment imposé 2 à 0 face à Chypre grâce à des buts du Rémois Berisha et du Lillois Zhegrova. La Bulgarie a été tenue en échec (1-1) à la maison par la Macédoine du Nord et dans le même groupe, la Géorgie s’est baladé contre Gibraltar (4-0).

Dans la Ligue D, l’Estonie a débuté par un succès 2 à 0 contre Saint-Marin.

Ligue C / Groupe 2 :

Chypre 0 – 2 Kosovo

Ligue C / Groupe 4 :

Bulgarie 1 – 1 Macédoine du Nord

Géorgie 4 – 0 Gibraltar

Ligue D / Groupe 2 :

Estonie 2 – 0 Saint-Marin