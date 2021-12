De passage en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a réagi au tirage au sort de la Ligue des Nations.

Alors que la France a hérité d’un tirage plutôt clément (groupe 1 avec le Danemark, la Croatie et l’Autriche) pour la prochaine édition de la Ligue des Nations, ce n’est pas vraiment la même chanson pour l’Allemagne, qui se retrouve dans le groupe 3 avec l’Italie, l’Angleterre et la Hongrie. Un groupe de la mort qui n’enchante pas vraiment le sélectionneur de la Mannschaft, Hansi Flick.

« Oui, on peut dire que c’est un sacré tirage. Mais nous avons hâte de rivaliser avec les meilleurs. L’Angleterre et l’Italie ont disputé la finale du dernier Euro. Donc nous avons hâte de les affronter. Allemagne-Italie et Allemagne-Angleterre sont des classiques. Je pense que tous les supporters allemands sont contents. Pour nous, c’est une nouvelle étape sur notre chemin (avant le Mondial). »