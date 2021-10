Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez évoque le match et la demi-finale de la Ligue des nations jeudi prochain entre la Belgique et l’Equipe de France.

Devant les médias, le sélectionneur des Diables rouges a révélé qu’il se méfiait énormément du champion du monde en titre 2018 et son sélectionneur Didier Deschamps. Martinez a hâte de retrouver les Bleus et il s’attend à un énorme duel jeudi soir sur la pelouse de l’Allianz Stadium de Turin. « Nous avons vraiment hâte de jouer ce match, car nous allons affronter la France championne du monde en Russie. C’est une équipe qui va nous rendre la tâche très difficile. Pour nous, il ne s’agit pas d’une revanche, nous voulons continuer à progresser. Nous voulons aller en finale. Et il faudra profiter au maximum de cette grande affiche. (…) C’est un grand défi pour nous. »

Il a ensuite sort une stat peu glorieuse pour la Belgique qui n’a plus inscrit de buts face à l’Equipe de France lors des 38 dernières confrontations. « La France est le dernier adversaire contre lequel nous n’avons pas réussi à marquer. Nous sommes une équipe qui reçoit des louanges pour son jeu offensif. Il faudra trouver le bon équilibre et bien défendre en équipe, car la France possède des individualités exceptionnelles. »