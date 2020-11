Ce soir le Portugal accueille l’Equipe de France pour un match décisif dans cette Ligue des Nations. Fernando Santos, sélectionneur du Portugal est conscient que cette rencontre est une finale.

En conférence de presse, il a répondu aux questions des journalistes et parle clairement d’un match décisif face aux Bleus. « C’est un match décisif. Le match aller ne l’était pas, il restait encore trois matchs à disputer, une défaite n’aurait pas signifié la fin de notre tournoi. Cette fois, c’est différent car on sait que celui qui gagne aura fait le travail en vue de la qualification », indique-t-il.

Avant de conclure : « Ce sera le critère principal pour la première place. (…) Les deux équipes joueront la victoire, mais sans se désorganiser. Si on se désorganise, il y aura des conséquences. Les deux équipes vont se respecter, mais cela ne veut pas dire être attentiste, en France, ça n’a pas été le cas. Les Bleus ne vont pas juste défendre et contre-attaquer, je ne pense pas. Idem pour nous. » Coup d’envoi à 21 heures et à suivre sur Sport.fr