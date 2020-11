Dernière journée de la Ligue des Nations ce soir avec les derniers matchs mais pas de Suisse – Ukraine. La rencontre est annulée suite aux trop grand nombre de cas de coronavirus dans l’équipe ukrainienne.

L’UEFA a officialisé la nouvelle il y a quelques instants et annule le match qui devait se tenir ce mardi soir entre la Suisse et l’Ukraine. « A noter que l’UEFA, l’UAF et la Fédération suisse de football sont prêtes pour le match, mais l’interdiction des autorités locales annihile tout espoir d’organiser le match, explique la Fédération ukrainienne de football (UAF). La décision sur l’avenir du match sera prise par l’UEFA », a fait savoir la fédération ukrainienne. Pour l’heure, l’UEFA n’a pas précisé si le match allait se jouer à une date ultérieure ou non.