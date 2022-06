Pour la Ligue des Nations, Mancini a décidé de se passer de plusieurs cadres comme Verratti, Jorginho ou encore Insigne.

Après la Finalissima, perdue 3-0 hier soir face à l’Argentine, le sélectionneur italien Roberto Mancini avait promis de nombreux changements au sein de la Squadra Azzura. Chose promise, chose due puisque de nombreux cadres de l’équipe ne seront pas au rendez-vous pour les 4 rencontres de Ligue des Nations à venir (Allemagne les 4 et 14 juin, Hongrie le 7, Angleterre le 11). Outre Giorgio Chiellini (37 ans), qui a annoncé sa retraite internationale, on notera l’absence des champions d’Europe Marco Verratti, Jorginho, Lorenzo Insigne, Emerson Palmieri et Federico Bernardeschi.

En remplacement, Mancini a convoqué un groupe de 38 joueurs (une liste élargie) avec de nombreux jeunes. L’objectif sera d’apporter un peu d’air frais et de préparer le long chemin vers la Coupe du monde 2026, après avoir échoué en qualifications de la Coupe du monde 2022 au Qatar.