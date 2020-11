Dans un peu moins d’une heure l’Equipe de France dispute son dernier match de l’année face à la Suède. Sur la pelouse du Stade de France, Didier Deschamps a préparé un 4-4-2.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps a fait le choix de mettre Kylian Mbappé sur le banc et donner les clefs de l’attaque à Antoine Griezmann et Olivier Giroud. La défense sera composée de Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et Benjamin Pavard. Moussa Sissoko retrouve une place de titulaire, comme Marcus Thuram.

La composition de l'Equipe de France pour affronter la Suède ! #FRASUE #FiersdetreBleus pic.twitter.com/dvqkCOKoLb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 17, 2020

Suède : Olsen – Lustig, Lindelöf, Danielson, Bengtsson – Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg – Kulusevski, Berg.