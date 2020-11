Nouveau succès 4 buts à 2 pour l’Equipe de France ce mardi soir sur la pelouse du Stade de France.

France – Suède 4-2 : Menés sur un but de Viktor Claesson (5e), les Bleus ont fait la différence sur un doublé d’Olivier Giroud (16e, 59e) et des buts de Benjamin Pavard (36e) et Kingsley Coman (95e). Robin Quaison a réduit la marque (88e). Avec seize points, les champions du monde 2018 terminent en tête du groupe 3 de la Ligue A.

Croatie – Portugal 2-3 : Deuxième à trois unités, le Portugal arrache la victoire en Croatie (3-2). Mateo Kovacic a signé un doublé pour les Croates (29e, 65e), contre des buts de Ruben Dias (52e, 90e) et Joao Félix (60e) pour les Portugais. La Suède est reléguée en Ligue B.

Classement final :

1 – France 16 pts

2 – Portugal 16 pts

3 – Suède 3 pts

4 – Croatie 3 pts

