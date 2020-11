Les résultats du soir avec les victoires de l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l’Angleterre.

La Squadra Azzurra s’est imposée en Bosnie-Herzégovine (2-0) sur des buts d’Andrea Belotti (22e) et Domenico Berardi (68e) et termine à la première place du groupe 1 de la Ligue A avec une longueur d’avance sur les Pays-Bas, vainqueurs en Pologne (2-1) sur des buts de Memphis Depay (77e sur penalty) et Georginio Wijnaldum (84e).

Les Diables Rouges ont battu le Danemark à domicile (4-2) grâce à Youri Tielemans (3e), Romelu Lukaku (56e, 69e) et Kevin De Bruyne (88e). La sélection de Roberto Martinez finit en tête du groupe 2 de la Ligue A avec cinq longueurs d’avance sur le Danemark et l’Angleterre. Les Three Lions se sont baladés pour l’honneur contre l’Islande (4-0) sur des buts de Declan Rice (20e), Mason Mount (64e) et Phil Foden (80e, 84e).

Après un nul contre la Norvège (1-1), l’Autriche décroche la première place du groupe 1 de la Ligue B et rejoint la Ligue A. Tombeuse de la Slovaquie (2-0), la République Tchèque termine en tête du groupe 2 de la Ligue B et monte en Ligue A. La Slovaquie est reléguée en Ligue C.

Dans le groupe 3 de la Ligue B, la Hongrie domine la Turquie (2-0) et file en Ligue A. Les Turcs descendent en Ligue C, alors que la Serbie se sauve après une démonstration contre la Russie (5-0).

Le Pays de Galles prend le dessus sur la Finlande (3-1) et finit premier du groupe 4 de la Ligue B. Les partenaires de Gareth Bale grimpent en Ligue A. Enfin, dans le groupe 3 de la Ligue C, la Slovénie accroche le nul en Grèce (0-0) et monte en Ligue B.

