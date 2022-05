La finale de la Ligue des Champions opposera le Real Madrid à Chelsea, le 28 mai prochain au Stade de France, pour la troisième fois de l’histoire.

Une finale historique entre le Real Madrid et Liverpool. Les deux équipes qui ont respectivement éliminé Manchester City et Villarreal, se retrouveront pour la troisième fois en finale de la Ligue des Champions après 1981 et 2018. C’est un record. Si en 1981, les Reds se sont imposés, en 2018 c’est le Real Madrid de Zinédine Zidane qui a remporté la compétition. La finale se jouera le 28 mai prochain à 21h au Stade de France.