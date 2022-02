Mardi soir, Chelsea, champion d’Europe et du monde en titre, s’est imposé, 2-0, contre Lille, champion de france en titre. Durant cette rencontre, N’Golo Kanté, milieu de terrain des blues a été étincelant. Une performance saluée par son entraineur Thomas Tuchel.

Mardi soir, N’Golo Kanté, milieu de terrain de Chelsea, a réalisé une prestation majuscule lors de la victoire, 2-0, de son équipe face à Lille en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le champion du monde 2018 a également délivré une passe décisive pour Christian Pulisic. À l’issue de la rencontre, son entraineur Thomas Tuchel a mis en lumière la prestation individuelle de son milieu de terrain: « Disons qu’il n’a pas été facile pour lui, ces dernières semaines, de retrouver sa force et son rythme après sa blessure et après avoir été absent pendant quelques matchs. Il s’est amélioré de minute en minute tout au long du match et, instantanément, cela a eu un impact énorme. Mais ce n’est pas une surprise. Nous l’attendions depuis quelques matchs maintenant. N’Golo a été formidable. »

Avec cette victoire, les Blues ont pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.