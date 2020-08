En pleine pandémie mondiale, la ministre déléguée aux sports annonce la mise en place de fans zones pour supporter le PSG et peut-être l’Olympique Lyonnais (demi face au Bayern ce mercredi) dimanche soir. Une décision qui révolte Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé.

« C’est un événement exceptionnel. Nous allons mettre en place des fans zones, avec un encadrement spécifique. Le sport doit rester une fête, mais en responsabilité. On peut fêter, mais on doit adapter sa manière de fêter et de célébrer. J’en appelle au civisme » a déclaré la Ministre des Sports avant de s’attirer les foudres d’Anne Souyris : “C’est un immense cluster en préparation ! À un moment où on a une multiplication du taux de reproduction et du taux d’incidence du virus à Paris, faire ça est complètement irresponsable ! C’est extrêmement inquiétant. Au moment où on est en train de construire quelque chose pour essayer de faire de la prévention, cela met énormément d’efforts par terre et pour les Parisiens. Cela peut être dramatique…“