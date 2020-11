Quatrièmes de leur poule, le Real pourrait jouer sa survie en Ligue des Champions ce mardi à domicile contre l’Inter. Pour Zidane, la rencontre est une « finale ».

En difficulté en Ligue des Champions cette année les hommes de Zidane pourrait jouer leur saison dès demain. Quatrièmes avec un seul point au compteur, le Real est en grande difficulté dans sa compétition. Ce mardi, les merengues reçoivent l’Inter, et pour Zidane, cette rencontre, c’est « une finale. Mais il est vrai que chaque match est une finale au Real Madrid. On le sait et on va se concentrer pour prendre trois points. »

Une victoire est presque vitale pour l’avenir des Blancos en LDC. Et pour l’avenir Zidane par la même occasion. À l’aube d’une double confrontation contre les Italiens, le Real Madrid va devoir mettre les bouchées doubles. Dans une poule ou les pensionnaires du Bernabeu (quatrièmes), et l’Inter (troisièmes) font figure de mastodontes, c’est pourtant le Chakhtior qui fait la loi.