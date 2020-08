Le Paris Saint-Germain s’est incliné ce dimanche soir en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1). Une grosse déception pour les supporters et les joueurs.

“On se sent comme des merdes. On doit penser, réfléchir. On a construit quelque chose d’important pour le club, pour nos supporters. Il n’y a pas de mots. Demain, on pensera sur ce qu’on a fait, sur le groupe que l’on a construit. C’est difficile ce soir (hier) de dormir, de parler. On va essayer de revenir en finale. On ne va pas jeter à la poubelle.” a déclaré Ander Herrera au micro de RMC Sport.