Nicolas Anelka, ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, désormais consultant RMC Sport, a accordé une interview à Marca où il explique que les madrilènes sont favoris face aux parisiens.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé reçoit le Real Madrid, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une affiche que toute la planète football attend. Pour Nicolas Anelka, qui a porté le maillot des deux équipes, le club aux treize Ligue des Champions est le favori de cette double confrontation.

« Je donne un petit avantage au Real, parce qu’il a plus d’expérience et qu’il arrive toujours très fort à ces matches à élimination directe, estime le Francilien. Mais le PSG a des joueurs extraordinaires et peut espérer un bon résultat. » Nicolas Anelka pense que ce sera un match très équilibré et très tactique, « avec deux grands entraîneurs à la baguette ». Il indique également ne pas privilégier le succès d’une équipe au détriment de l’autre, PSG et Real ayant « une place identique dans (son) coeur », a confié l’ancien attaquant de l’équipe de france dans les colonnes de Marca.