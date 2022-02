Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 1-0, contre le Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des Champions. À l’issue de la rencontre, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi a félicité ses joueurs même s’il est conscient qu’il reste encore un match retour pour obtenir la qualification pour les quarts de finale.

Nasser Al-Khelaïfi est un président heureux. Le patron du Paris Saint-Germain était fier de la prestation de ses joueurs, qui se sont imposés, 1-0, face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions: « On a fait un très, très bon match, a déclaré le président du Paris Saint-Germain après la rencontre. Les joueurs ont joué comme une grande équipe. On a contrôlé le match de la première à la dernière minute, jusqu’à notre but. C’est un match parfait. On est très fiers de ce match mais c’est la mi-temps, il nous reste une deuxième période. J’ai confiance en les joueurs et le coach pour garder la tête froide. On est prêts pour le second acte. Les supporters ? « On a besoin d’eux, on est tous ensemble, on est dans le même bateau, on gagne ensemble, on perd ensemble. Aujourd’hui je suis très fier des joueurs, du coach, du directeur sportif, mais aussi des supporters… On ne joue pas que pour le Paris Saint-Germain, on joue aussi pour la France. »

Le Paris Saint-Germain, qui sera sur la pelouse du FC Nantes, samedi à 21h pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, devra confirmer le 9 mars prochain lors du match retour afin de valider son billet pour les quarts de finale.