C’est le grand jour ! Dans quelques minutes à partir de 12 heures, le Paris Saint-Germain va connaître son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Deuxièmes du groupe H derrière le Benfica Lisbonne, les Parisiens doivent s’attendre à du très lourd et pourquoi pas un nouveau duel face au Real Madrid, champion d’Europe en titre.

Rendez-vous à midi pour connaître le sort du club de la capitale dans cette Ligue des champions. Paris a terminé deuxième de son groupe et pourrait tomber sur du très très lourd. Parmi les équipes à éviter, le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester City qui ont été impressionnants en phase de groupes. Les Parisiens pourraient aussi avoir un tirage plus abordable avec les Anglais de Tottenham, Chelsea ou encore le vice-champion du Portugal, le FC Porto. Le champion de France peut aussi hériter du Napoli qui marche sur l’eau depuis le début de la saison. Notons que Paris ne peut rencontrer le Benfica car les deux formations étaient dans le même groupe.

Les 8es de finale se joueront les 14-15, 21-22 février 2023 pour les matchs aller, et les 7-8, 14-15 mars 2023 pour les matchs retours.

Adversaires potentiels du PSG avec le pourcentage de chances de tomber dessus : Bayern Munich (18%), Naples (17%), Manchester City, Tottenham (14%), Chelsea (13%), Real Madrid, FC Porto (11%).