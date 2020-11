Suivez en direct le multiplex de la 3e journée de la Ligue des champions.

On commence à 18h55 avec Chakhtar Donetsk – Borussia Moechengladbach et Lokomotiv Moscou – Atlético Madrid. On enchaîne à 21h00 avec le déplacement de l’Olympique de Marseille à Porto et le choc Real Madrid – Inter Milan, une « finale » dans le groupe B, selon les propres termes de Zinedine Zidane.

Groupe A : Lokomotiv Moscou – Atlético Madrid (18h55, Téléfoot et RMC Sport 2) ; RB Salzbourg – Bayern Munich (21h, Téléfoot et RMC Sport 7)

Groupe B : Chakhtar Donetsk – Borussia Moechengladbach (18h55, Téléfoot 2 et RMC Sport 3), Real Madrid – Inter Milan (21h, Téléfoot 2 et RMC Sport 2)

Groupe C : FC Porto – Olympique de Marseille (21h, Téléfoot et RMC Sport 1), Manchester City – Olympiakos (21h, Téléfoot 3 et RMC Sport 6)

Groupe D : FC Midtjylland – Ajax Amsterdam (21h, Téléfoot 4 et RMC Sport 8), Atalanta Bergame – Liverpool (21h, Téléfoot 5 et RMC Sport 5)

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)