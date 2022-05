Liverpool s’est incliné ce samedi en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (0-1). Mais le match a surtout été perturbé, et retardé de 36 minutes.

Selon les autorités françaises et l’UEFA, la faute revient aux supporters des Reds munis de faux billets qui auraient tenté de forcer l’entrée. Mais les fans anglais, et certains spectateurs munis de billets mais qui n’ont pas pu assister au match accusent eux l’organisation… Une honte pour le club de Liverpool, qui demande une enquête.

« Nous sommes profondément déçus des problèmes d’entrée au stade et des ruptures de périmètre de sécurité auxquels les fans de Liverpool ont été confrontés ce soir au Stade de France. C’est le plus grand match du football européen et les supporters ne devraient pas avoir à vivre les scènes que nous avons vues ce soir. Nous avons officiellement demandé une enquête concernant les causes de ces problèmes inacceptables », a déclaré Liverpool dans un communiqué.

