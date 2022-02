🏆 Le Real Madrid est le club qui compte le plus d'apparitions en huitièmes de Ligue des Champions :



▪️ Real Madrid 19

▪️ Bayern 18

▪️ Barcelone 17

▪️ Chelsea 16

▪️ Arsenal 14

▪️ Juventus 13

▪️ Man Utd et Porto 12

▪️ Lyon 11

▪️ PSG, Liverpool et Milan 10