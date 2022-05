Ce samedi, Liverpool affronte le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Une rencontre alléchante qui offrira un duel à distance entre Sadio Mané et Karim Benzema.

Pour cette rencontre, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, devra seulement se passer d’Origi, blessé. L’Allemand pourra compter sur Fabinho, de retour de blessure et attendu titulaire, et Thiago Alcantara, néanmoins diminué et qui devrait commencer sur le banc. Luis Diaz et Jota sont en balance pour une place aux côtés de Mané et Salah en attaque. De son côté, le coach merengue Carlo Ancelotti dispose d’un groupe au complet et enregistre le retour du défenseur central Alaba, pressenti titulaire. Plus polyvalent, Valverde devrait être préféré au coup d’envoi à Rodrygo pour épauler Benzema et Vinicius dans le secteur offensif. Voici la composition probable des deux équipes.

Les compositions probables :

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson – Henderson (c), Fabinho, Keita – Salah, Mané, L. Diaz.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Valverde, Benzema (c), Vinicius.