Alors que le coup d’envoi du Rennes-Chelsea à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions se rapproche au fil des minutes, les compositions d’équipes officielles viennent de tomber.

A l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Rennes reçoit au Roazhon Park le Chelsea de Lampard ce mardi à 18h55. Le coach rennais Julien Stéphan propose du classique pour cette rencontre. Le trio Camavinga-Nzonzi-Bourigeaud sera de la partie dans l’entrejeu avec une défense est composée par Traoré, Da Silva, Truffert et Nyamsi. Initialement attendu titulaire, Aguerd est finalement malade et forfait. Léa-Siliki accompagne Guirassy et Doku en attaque. Dalbert, suspendu, Rugani et Martin, figurent dans la liste des grands absents.

En face, Frank Lampard a fait le choix de laisser le remuant Ziyech sur le banc. Hudson-Odoi sera au front de l’attaque aux côtés d’Abraham et Werner. Kanté débutera la rencontre comme remplaçant avec Jorginho, Kovacic et Mount alignés au milieu.

Voici la composition des deux équipes.

Rennes : Gomis – Traoré, Da Silva (c), Nyamsi, Truffert – Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga – Doku, Guirassy, Léa-Siliki.

Chelsea : Mendy – Azpilicueta (c), Zouma, Thiago Silva, Chilwell – Hudson Odoi, Kovacic, Jorginho, Mount – Werner, Abraham.