L’Olympique Lyonnais et le PSG féminin connaissent aujourd’hui leurs adversaires pour les quarts de finale de la Ligue des champions. En cas de qualification, elles se retrouveront en demi-finale de la compétition.

les Parisiennes seront opposées aux Allemandes du Bayern Munich, deuxièmes du groupe D à deux points de l’Olympique Lyonnais. Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle recevront au retour. En tête du groupe D, les Lyonnaises affronteront les Italiennes de la Juventus Turin, deuxièmes du groupe A. Les Rhodaniennes accueilleront également lors de la seconde manche. Dans les autres affiches, notons un Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, tandis qu’Arsenal défiera Wolfsburg dans le dernier quart de finale. Matchs aller les 22 et 23 mars et retours les 30 et 31 mars 2022.