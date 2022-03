Après sa victoire, 2-1, lors du match aller le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions Féminine en faisant match nul, 2-2, en quart de finale retour face au Bayern Munich devant plus de 25 000 au Parc des Princes.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont vécu une belle soirée européenne. Alors que les féminines ont ouvert le score grâce à Sandy Baltimore à la 17e, Saki Kumagai, dans la même minute a permis au Bayern Munich de revenir dans le match. Les allemandes se sont offert les prolongations grâce à un second but marqué par Lea Schuller à la 55e. Durant les prolongations, Ramona Bachman a inscrit le but de la qualification à la 112 minute. En demi-finale le club de la capitale affrontera le vainqueur de Juventus – Olympique Lyonnais.