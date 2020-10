Invité à réagir au tirage au sort de la Ligue des champions au micro de Téléfoot, le Président de l’Olympique de Marseille reste convaincu des chances de qualification de son équipe.

Pour la phase de poules de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille devra faire face au FC Porto, à Manchester City et à l’Olympiakos. Un tirage délicat, qui n’affole pas particulièrement le Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

« On joue chaque match pour le gagner. Cela va être très dur. Est-ce qu’on a une chance ? Probablement. On a une grande envie en tout cas. Une envie de faire le mieux possible pour nos supporters qui ne seront pas là pendant les premiers matches et à qui je pense beaucoup. Si on retrouve cette compétition, c’est bien pour aller le plus loin possible, figurer le mieux possible parce qu’on est l’OM. »