Victoire facile sur le score de 5 buts à 0 ce soir les féminines de l’OL contre le Benfica Lisbonne dans cette deuxième journée de Ligue des champions féminine.

OL féminin – Benfica 5-0 : belle victoire pour les filles de Sonia Bompastor à domicile sur la pelouse du Groupama Stadium. Les Lyonnaises ont marqué par l’intermédiaire de Kadeisha Buchanan aux 29 et 63e minutes de jeu. C’est ensuite Van de Donk (31 min) et Melvine Malard (53 min) qui alourdissent le score. Enfin Catarina Macario termine le festival sur penalty à la 56e minute. Au classement, l’OL est en tête avec 6 points et 8 buts marqués devant le Bayern Munich avec quatre unités.

Classement groupe D / J2 :

1 – OL féminin (FRA) 6 pts

2 – Bayern Munich (GER) 4 pts

3 – Benfica Lisbonne (POR) 1 pt

4 – BK Häcken (SWE) 0 pt