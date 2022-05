Clément Turpin a été nommé comme arbitre officiel de la prochaine finale de la Ligue des champions qui se déroulera le samedi 28 mai prochain sur la pelouse du Stade de France.

Dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est aujourd’hui officiel pour Clément Turpin. Le Français sera l’arbitre de la prochaine finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le FC Liverpool. Une annonce de l’UEFA qui fait confiance au tricolore pour diriger l’un des plus gros événements du monde et du continent. Turpin va participer à sa deuxième finale après avoir été quatrième arbitre lors de l’édition 2018 déjà entre le Real et Liverpool.

Après Karim Benzema, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga pour le Real et Ibahima Konaté avec les Reds, il sera le cinquième français de cette finale européenne. Rendez-vous le samedi 28 mai prochain au Stade de France pour cette rencontre entre les Espagnols et les Anglais…