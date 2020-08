Le Bayern Munich affrontera le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions ce dimanche. Benjamin Pavard prévient le PSG : les Bavarois n’ont peur de personne et veulent concrétiser leur saison parfaite.

“Le PSG a une équipe très complète, mais nous aussi. On n’a pas à avoir peur de Paris, on sait qu’on est une grande équipe, on le montre à travers nos performances. On est serein, on va se préparer pour gagner dimanche. Personne ne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. On a fait une très grosse saison, il faut la concrétiser en gagnant cette Ligue des champions. Ce serait très beau“, a déclaré Benjamin Pavard au micro de RMC Sport après sa victoire face à l’Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des champions.