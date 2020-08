Vainqueur de la Ligue des champions ce dimanche soir après avoir battu le PSG en finale 1-0, le Bayern Munich s’est offert le sixième sacre en C1 de son histoire. Hansi Flick, l’entraîneur bavarois, a estimé que son équipe “méritait” de gagner.

“Je suis fier de l’équipe. La progression au cours des dix derniers mois a été sensationnelle. Je n’ai pas donné de couvre-feu à l’équipe. Nous devons célébrer proprement, nous l’avons mérité. Un grand merci à l’équipe. Il y a tellement de gens qui ont aidé, cela leur appartient à tous. L’équipe s’est engagée dans cette voie. On a vu que le PSG avait beaucoup de qualités en attaque, mais on a défendu avec courage. Je pense que nous avons mérité de gagner, surtout en seconde période. Nous avons des joueurs déterminés à gagner et c’est ce dont un entraîneur a besoin“, a-t-il déclaré en conférence de presse.