Cette treizième journée de Ligue 2 était ultra riche. Façon Coupe de France, les vingt équipes du championnat jouaient toutes en même temps ce mardi 1er décembre à 19h. Point complet sur les résultats.

Cette treizième journée de Ligue 2 a été riche en émotions, notamment pour sa programmation ultra dense avec dix affiches qui se tenaient à 19h. Et il y a eu des surprises. Excepté le Paris FC, leader au classement, qui a concédé le nul sur sa pelouse face à Sochaux sur un score vierge (0-0), les autres favoris n’ont pas tremblé aujourd’hui. Grenoble (2e), Troyes (3e) et Toulouse (4e) ont fait le job à l’extérieur avec de vraies belles victoires, respectivement sur les pelouses de Châteauroux (0-1), de Guingamp (1-2) et de Nancy (0-3). Voici le reste des résultats de cette treizième journée de Ligue 2.