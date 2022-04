Le leader Toulousain a battu son dauphin, le Paris FC (2-1), ce samedi pour le compte de la 31e journée de championnat. 10 points séparent désormais les deux clubs.

Lopez avait rapidement ouvert la marque pour le visiteurs (15e). Diakite a égalisé à l’heure de jeu (62e). Puis Healey a inscrit le but de la victoire à la 85e. Grâce à ce nouveau succès, Toulouse consolide sa place de leader. La lutte pour le titre n’existe plus vraiment avec le Paris FC, désormais relégué à 11 points. Le Téfécé a un pied et demi en Ligue 1. Qui l’accompagnera ? Là est l’enjeu de la fin de saison de Ligue 2.