Le club de Ligue 2 a officialisé le recrutement du jeune Didier Desprez en provenance du RC Lens.

Actuel 6e de Ligue 2, le Paris FC tient sa première recrue de l’hiver. Ce lundi, le club a officialisé la signature du jeune Didier Desprez (21 ans) jusqu’en 2022. L’ancien gardien de but du RC Lens a disputé 12 matchs avec l’équipe de France espoir et il avait été aligné lors de 3 rencontres des Sang et Or en Coupe de la Ligue la saison dernière. Il s’était notamment illustré contre Clermont en stoppant un tir au but et en permettant aux siens de se qualifier pour le 3e tour de la compétition.