La Ligue 2 va changer de diffuseur ou plutôt de diffuseur pour son multiplex. C’est la chaîne l’Equipe qui a remporté le gros lot.

Ce mardi, le journaliste de « RMC », Loïc Briley a confirmé la nouvelle et précise que les prochains multiplex de Ligue 2 seront diffusés sur la chaîne l’Equipe. Un changement de plus, alors que la Ligue 1 est désormais propriété d’Amazon Prime comme expliqué un peu plus tôt dans la journée.